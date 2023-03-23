Batman-Dörtyol Petrol Boru Hattı'ndaki akış durduruldu!

Dün gece saatlerinde Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı’nın yaklaşık 507. kilometresinde sızıntı tespit edildiği belirtilen açıklamada, sızıntı sonrasında bölgeyi besleyen vanaların 2 dakika içerisinde kapatılarak petrol akışının durdurulduğu kaydedildi.

BOTAŞ, Acil Müdahale ekiplerinin olay yerine intikal ederek müdahale çalışmalarına ivedilikle başladığını bildirdiği açıklamasında, "Batman Valiliği, DSİ, AFAD ve Emniyet birimlerinin koordinasyonunda yapılan çalışmalarla 3 farklı noktada bariyer sistemleri oluşturularak petrolün yayılımı önlenmiştir. Barajlar, sulama kanalları, içme suyu altyapısı ile ilgili gerekli tüm çevresel tedbirler alınmıştır" denildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Batman Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da, BOTAŞ'ın Batman Çayı üzerinden geçen boru hattında gece saatlerinde Mirzabey köyü ile Balpınar beldesi arasında bulunan Balpınar kum ocağı mevkiinde petrol sızıntısı meydana geldiği belirtildi. Petrol sızıntısının Mirzabey ve Balpınar vanaları arasında olduğunun tespit edilmesi ile her iki vananın da kapatıldığı kaydedilen paylaşımda, "Boru hattı içerisinde kalan petrolün karada bir havuzda toplanarak bertaraf edilmesine yönelik BOTAŞ, Batman Belediyesi, İl Özel İdaresi, DSİ ve AFAD ekiplerince çalışma yapılmaktadır. Aynı zamanda Batman Çayı'na sızan petrolün temizlenmesine yönelik çalışma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem