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Her gördüğünüz linke tıklıyorsanız dikkat... Sahte sitelere karşı Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nden vatandaşa uyarı geldi.

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Başınız yanabilir: Bu linklere tıklamadan önce iki kez düşünün!

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, vatandaşları "sahte sitelere" karşı uyardı.

VATANDAŞ UYARILDI

Vatandaşlara yönelik yapılan uyarıda, bazı internet sitelerinde veya sosyal medya platformlarında, "profilime kim baktı, gizli hesap görme, takipçi kazanma" gibi "sahte sitelere" dikkat edilmesi gerektiği bilgilendirildi.

Açıklamada, "Sahte internet siteleri üzerinden sosyal medya hesap ve parola bilgilerinizi ele geçirmeye çalışan dolandırıcılara fırsat vermeyin" denildi.

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