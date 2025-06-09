Balıkesir'de Korkutan Deprem
Kandilli Rasathanesi, Balıkesir'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre; Balıkesir'in Erdek ilçesinde saat 20.53'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 11.2 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 9, 2025
HAMAMLI-ERDEK (BALIKESIR) https://t.co/d0r8WVfyJk
09.06.2025, 20:53:26 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 11.2 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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