Balıkesir'de Korkutan Deprem

Kandilli Rasathanesi, Balıkesir'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Balıkesir'de Korkutan Deprem
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Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre; Balıkesir'in Erdek ilçesinde saat 20.53'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 11.2 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Kandilli Rasathanesi
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