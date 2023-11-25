Balıkesir’de 67 gözaltı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı uygulamada 12 bin 896 kişinin kimlik sorgusu, 4 bin 447 araç sorgusu, 354 işyeri kontrolü, 69 metruk bina, 85 okul çevresi, 49 park bahçe kontrol edildi. Çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 67 kişi gözaltına alınırken, 1 ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve arama kaydı bulunan 1 araç ele geçirildi.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği açıklandı.

Kaynak: İHA