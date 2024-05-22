Günde bin 500 enginar soyuyor, Acun Ilıcalı'dan teklif bekliyor

Ortaokul 8. sınıf öğrencisi Cesur Üzmez, babası Rami Üzmez'e pazarda yardım ediyor. Her gün bin 500 enginar soyarken çektiği videoları sosyal medya hesabından paylaşan Cesur Üzmez, babasının 40 yıldır enginar soyduğunu, bu işi severek yaptığını belirtti.

ACUN ILICALI'DAN TEKLİF BEKLİYOR

Cesur Üzmez, "Günde bin 500 enginar soyuyorum ve sosyal medya hesabımda da güzel videolar paylaşıyorum" dedi. MasterChef'ten teklif beklediğini ancak henüz bir yanıt almadığını da sözlerine ekledi. Acun Ilıcalı'ya çağrıda bulunan Üzmez "Bu sefer de Acun abiden bekliyorum. Acun abi Dominik te bir enginar soyarım senin için. Bir enginar yedirirsin yani o güzel insanlara. Aç kalıyorlar" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem