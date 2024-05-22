Günde bin 500 enginar soyuyor, Acun Ilıcalı'dan teklif bekliyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 14 yaşındaki Cesur Üzmez'in enginar soyma becerileri sosyal medyada büyük ilgi topladı. Günde bin 500 enginar soyan genç pazarcı, fenomen haline geldi. MasterChef'ten teklif beklediğini ancak henüz bir yanıt almadığını sözlerine ekleyen Üzmez şimdi de Acun Ilıcalı'dan teklif bekliyor.

Son Güncelleme:
> <

Ortaokul 8. sınıf öğrencisi Cesur Üzmez, babası Rami Üzmez'e pazarda yardım ediyor. Her gün bin 500 enginar soyarken çektiği videoları sosyal medya hesabından paylaşan Cesur Üzmez, babasının 40 yıldır enginar soyduğunu, bu işi severek yaptığını belirtti.

Günde bin 500 enginar soyuyor, Acun Ilıcalı'dan teklif bekliyor - Resim : 1

ACUN ILICALI'DAN TEKLİF BEKLİYOR

Cesur Üzmez, "Günde bin 500 enginar soyuyorum ve sosyal medya hesabımda da güzel videolar paylaşıyorum" dedi. MasterChef'ten teklif beklediğini ancak henüz bir yanıt almadığını da sözlerine ekledi. Acun Ilıcalı'ya çağrıda bulunan Üzmez "Bu sefer de Acun abiden bekliyorum. Acun abi Dominik te bir enginar soyarım senin için. Bir enginar yedirirsin yani o güzel insanlara. Aç kalıyorlar" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Acun Ilıcalı MasterChef fenomen
Son Güncelleme:
Finali yaklaşan inci Taneleri dizisinde yaşanacaklar önceden sızdı! Seyirciler ters köşe Finali yaklaşan inci Taneleri dizisinde yaşanacaklar önceden sızdı! Seyirciler ters köşe
Trabzon'da tünel iskelesi çöktü: 5 işçi yaralandı Trabzon'da tünel iskelesi çöktü: 5 işçi yaralandı
Bursa'da dehşet: Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasp etti! 19 yaşındaki şüpheli tutuklandı Bursa'da dehşet: Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasp etti
ATV'de final krizi! Bir dizinin daha ipi çekildi ve apar topar final yapıyor ATV'de final krizi! Bir dizinin daha ipi çekildi ve apar topar final yapıyor
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul dahil 69 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı İstanbul dahil 69 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar Resmi Gazete'de Milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar Resmi Gazete'de
Canlı yayında açıkladı: Asgari ücret ve emekli maaşına zamda masadaki rakamlar Asgari ücret ve emekli maaşına zamda masadaki rakamlar
Hastanelerde yeni dönem bugün başlıyor: 10 gün şartına dikkat! İşte detaylar... Hastanelerde yeni dönem bugün başlıyor
Erdoğan imzaladı: Ayaklanma durumunda seferberlik ilan etme yetkisi cumhurbaşkanında! Ayaklanma durumunda seferberlik ilan etme yetkisi cumhurbaşkanında!