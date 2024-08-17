Bakan Yumaklı, Yangının Çıkış Nedenini Açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir’in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisindeki ormanlık alanda önceki akşam başlayan ve kuvvetle büyüyen yangınla ilgili açıklama yaptı.

İzmir’de konuşan Yumaklı, yangının 3 kişinin piknik amacıyla yaktığı ateş yüzünden çıktığını belirtti.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI 3 KİŞİ ARANIYOR

İzmir'deki yangınlarla ilgili 3 kişinin yakalama çalışmalarının devam ettiğini açıklayan Yumaklı, Ödemiş'te 2 Bolu'da ise 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yangınların çıkış nedeniyle ilgili olarak sabotaj tespit edilmediğini ifade eden Yumaklı, "Herhangi bir tespit olursa Valiliğimiz bunu açıklar" dedi.

Bakan Yumaklı son olarak yerleşim yerlerini tehdit eden bir unsurun olmadığına dikkat çekti.