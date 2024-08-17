Bakan Yumaklı, Yangının Çıkış Nedenini Açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de çıkan orman yangınının, çıkış nedeninin piknik için ateş yakanlar olduğunu söyledi.

Son Güncelleme:
Bakan Yumaklı, Yangının Çıkış Nedenini Açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir’in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisindeki ormanlık alanda önceki akşam başlayan ve kuvvetle büyüyen yangınla ilgili açıklama yaptı.

İzmir’de konuşan Yumaklı, yangının 3 kişinin piknik amacıyla yaktığı ateş yüzünden çıktığını belirtti.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI 3 KİŞİ ARANIYOR

İzmir'deki yangınlarla ilgili 3 kişinin yakalama çalışmalarının devam ettiğini açıklayan Yumaklı, Ödemiş'te 2 Bolu'da ise 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yangınların çıkış nedeniyle ilgili olarak sabotaj tespit edilmediğini ifade eden Yumaklı, "Herhangi bir tespit olursa Valiliğimiz bunu açıklar" dedi.

Bakan Yumaklı son olarak yerleşim yerlerini tehdit eden bir unsurun olmadığına dikkat çekti.

Etiketler
Orman yangınları İbrahim Yumaklı
Son Güncelleme:
Aydemir Akbaş Hayatını Kaybetti! Aydemir Akbaş Hayatını Kaybetti!
İzmir'de Yangın Felaketi: 900 Kişi Tahliye Edildi 900 Kişi Tahliye Edildi
Parayı Yönetmesini İyi Bilen 4 Burç Açıklandı! Başarı Potansiyelleri Fazla Parayı Yönetmesini İyi Bilen 4 Burç Açıklandı! Başarı Potansiyelleri Fazla
Bankalar Artık O Parayı Almayacak! Birçok Kişi Ödemek Zorundaydı Bankalar Artık O Parayı Almayacak! Birçok Kişi Ödemek Zorundaydı
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Yumaklı, Yangının Çıkış Nedenini Açıkladı Bakan Yumaklı, Yangının Çıkış Nedenini Açıkladı
Aydemir Akbaş Hayatını Kaybetti! Aydemir Akbaş Hayatını Kaybetti!
Fahrettin Altun Açıkladı: Ülke Genelinde 72 Noktada Yangın Çıktı Ülke Genelinde 72 Noktada Yangın Çıktı
İzmir'de Yangın Felaketi: 900 Kişi Tahliye Edildi 900 Kişi Tahliye Edildi
Evinde Doğalgaz Kullananlar Yandı! 10 Bin Lira Para Cezası Var Evinde Doğalgaz Kullananlar Yandı! 10 Bin Lira Para Cezası Var