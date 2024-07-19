Bakan Yumaklı Açıkladı: Yurt Genelindeki 9 Orman Yangını Kontrol Altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün çıkan ve üst risk grubunda tanımladıkları 9 yangının ekip arkadaşlarının canlarını hiçe sayarak verdikleri mücadeleyle kontrol altına alındığını belirtti.

Gaziemir ve Buca ilçeleri arasında etkili olan yangın dolayısıyla İzmir'e gelen Yumaklı, yangın yönetim merkezinde çalışmalar hakkında Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’den bilgi alarak helikopterle yanan alanları inceledi.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Yumaklı, Bergama'daki orman yangınında kaza sonucu hayatını kaybeden işletme şefi Şahin Dönertaş'a Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi.

Dün yurt genelinde 48 adet yangınla mücadele ettiklerini bildiren Yumaklı:

"Dün bizim üst risk grubunda tanımladığımız 9 yangın vardı. Ancak 34'ü orman yangını, 14'ü de orman dışı yangın olmak üzere bütün yurt çapında 48 yangınla mücadele etti arkadaşlarımız. Orman dışında başlayan yangınların da ormana sirayet etmesiyle birlikte.

Edirne, Bursa, Balıkesir, Manisa, Uşak, Kütahya, İzmir Foça, İzmir Bergama ve en son da dün akşam yerleşim merkezlerine yakın seyretmesi hasebiyle de İzmir Buca yangınları, arkadaşlarımızın hakikaten canını hiçe sayarak söndürmek için mücadele ettikleri yangınlar oldu. An itibarıyla bu yangınların tamamının kontrol altına alındığını duyurmak istiyorum."

Yumaklı, Buca'daki yangının 13.25'te tespit edildiğini ve 13.35'te ilk müdahalenin gerçekleştiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"7 uçağımız, 19 helikopterimiz, 50 arazöz, yaklaşık 10'a yakın iş makinesi, 360'a yakın arkadaşımızla buna müdahale etmeye başladık. Diğer tüm kurum ve kuruluşlara da buradan hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Onların da vatandaşlarımızın da desteğiyle birlikte bugün itibarıyla bu yangınların kontrol altına alındığını belirtmek istiyorum. Yüksek sıcaklıkların üst üste seyrettiği bir dönem. İzmir'de bunun örneğini verecek olursak 40 derecelere ulaşan sıcaklıklar var, ardı ardına takip eder hale gelmiş durumda. Bugünden itibaren özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında da çok yoğun bir şekilde alarmdayız. Buralarda da sıcaklıklar çok ciddi bir şekilde yüksek, nem oranları düşük, rüzgar hakikaten çok büyük problem. Burada da dün yaşanan konu buydu zaten. Yani kararsız bir rüzgar, tek tarafa değil, birden farklı yönlere alevi ve ateşi götürdüğü için arkadaşlarımız gerçekten çok zorlandılar."

‘DEZENFORMASYONU KINIYORUM’

Yangına karşı mücadelede alevlerin arasında kalanların olmasına rağmen herhangi bir sorun yaşanmadığını bildiren Yumaklı, "Buca yangını için söyleyeyim, bize rapor edilmiş herhangi bir kayıp ya da bir mal ziyanı bildirilmedi. Elbette bütün bunları söylerken bu ekosistemde yaşayan, bizimle bu dünyayı paylaşan canlıları da unutmamak gerekir ve maalesef bu tür olaylardan en çok etkilenenler de onlar oluyor" dedi.

Yumaklı, gece yarısından sonra yangın bölgesinde birtakım ihtiyaçların olduğuna yönelik yalan haberlerin dolaşıma sokulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Birçok insan bu yalanlarla beraber sanki yardım ihtiyacı varmış gibi doğal olarak, ben hepsine teşekkür ediyorum ancak buradaki çalışmaları aksatırcasına, insanlar o yalanlarla kendilerine söylenen 'yanık kremi gerekiyor, ayran gerekiyor, şu gerekiyor, bu gerekiyor...' Bu yalanlarla arabalarına atlayıp buraya gelen insanlar oldu. Bizler zaten düzenli olarak açıklama yapıyoruz, gerek bu şekilde gerekse sosyal medya hesaplarımızdan ve diğer resmi hesaplarımızdan, lütfen bu yalanlara kanmasınlar. Ben çok özür dileyerek bu ahlaksızlığı hiçbir yere sığdıramıyorum, neye hizmet ettiğini herkesin kendi vicdanına bıraktığım bu dezenformasyonu da kınıyorum."

Bütün teşkilatların 15 Eylül'e kadar alarm halinde olacağını ifade eden Yumaklı, "Vatandaşlarımız olmadan biz bu mücadeleden galip çıkamayız. Mümkün olduğu kadar yangın başlatma ihtimali olan ne varsa, hangi faaliyet, hangi eylem varsa lütfen bunlardan uzak duralım. Bir şey olmaz demeyelim, oluyor" dedi.

‘FARKLI ÜLKELERDE HAFTALARCA, AYLARCA HALA YANGINLARI SÜREN ÜLKELER VAR’

Yumaklı, 24 saat boyunca insansız hava araçlarıyla ve yangın yönetim uçağıyla Türkiye'yi gözetlediklerini ve tespit ettikleri yangınlara en kısa zamanda müdahale ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bütün risk analizleri yapılmış durumda. Yani bizim tek istediğimiz şu, hep söylüyoruz. Yangınla mücadele etmek elbette bir performans gerektirir. görüyorsunuz farklı ülkelerde haftalarca, aylarca hala yangınları süren ülkeler var. Çok şükür biz böyle bir ülke değiliz. Hatta yardım isteyenlere de mümkün olduğu kadar elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Ancak asıl başarının yangının çıkmaması olduğunu ve bu başarının sadece bir bakanlığın, bir Orman Genel Müdürlüğü teşkilatının değil, bütün ülkeye ait olduğunu tekraren belirtmek istiyorum ve istirham ediyorum, 'bir şey olmaz' demeyelim, yangınların yüzde 90'ının insan unsurundan kaynaklandığını söylüyoruz. Bu kimi zaman o 'bir şey olmaz' denilen hususlardan, kimi zaman ihmalden kimi zaman farklı gerekçelerle çıkıyor."

Buca'daki yangının çıkış sebebine ilişkin bir soru üzerine Yumaklı, "Halen kolluk güçlerimiz bunlarla ilgili gerekli tahkikatı yapıyor. Ama benim şu anda size söyleyebileceğim bir sebep yok" dedi.

Kaynak: Ajanslar