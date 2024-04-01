Bakan Yerlikaya: 4 ilde 22 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde Bölücü Terör Örgütü'ne (BTÖ) yapılan ‘Bozdoğan-19 operasyonlarında, 22 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini duyurdu.

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Bakan Yerlikaya: 4 ilde 22 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son operasyon hakkında bilgi vererek, terörle mücadeledeki kararlılık ve azim konusunda önemli mesajlar verdi.

"4 ilde 22 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi"

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-19” operasyonlarında 4 ilde 22 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi"

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