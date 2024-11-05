Bakan Tunç Duyurdu! Bin Hakim ve Savcı Yardımcısı Alınacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçen yıl ilkini gerçekleştirdikleri hakim ve savcı yardımcılığı alımına bu yıl da devam ettiklerini belirtti.

Tunç şu ifadeleri kullandı:

"850 adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 50 idari yargı hakim yardımcısı olmak üzere toplam 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanını yayımladık. ÖSYM tarafından 21-22 Aralık’ta yapılacak sınava girecek tüm adaylarımıza, geleceğin hakim ve savcılarına şimdiden başarılar diliyorum."

Bakan Tunç, "Sınavı kazanan ve mülakat aşamasını başarıyla tamamlayan adaylarımız, mesleğe kabul öncesinde 1 yıl Türkiye Adalet Akademisi’nde eğitim alacak ve ardından 2 yıl tecrübeli hakim ve savcıların yanında usta-çırak ilişkisi içinde çalışarak kürsüye daha donanımlı ve güçlü çıkacaklar. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir adalet sistemini daha da tahkim etmek için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem