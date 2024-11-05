Dolandırıcılık Şüphelisi Adliyeye El Sallayarak Girdi

Adana'da dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan iş insanı Yunus G., adliyeye girerken gazetecilere el sallayarak, "Susma hakkımı kullanabilir miyim?" dedi.

Son Güncelleme:
Dolandırıcılık Şüphelisi Adliyeye El Sallayarak Girdi

Adana'da Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adana'da özel bir okulun kurucusu olan iş insanı Yunus G.'yi adresine yapılan baskınla gözaltına aldı. Yüzüncü Yıl Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan Yunus G., sağlık kontrolünden geçirilmek için adli tıp birimine götürüldü. Sağlık kontrolünün ardından polis aracına götürülen Yunus G., hakkındaki dolandırıcılık iddialarına ilişkin gazetecilere, "Susma hakkımı kullanabilir miyim? Sizi öpüyorum. Hadi görüşürüz çocuklar, Allah'a emanet olun" diyerek el salladı. Yunus G. daha sonra adliyeye sevk edildi.

Yunus G.'nin, sahte vekaletname düzenleyerek eşi Arzu G. ile müşterek tapuya sahip oldukları evi sattığı iddia edildi.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Bir Sağlık Skandalı Daha! Hastaneye 'Sahte Rapor' Operasyonunda 10 Gözaltı Hastaneye 'Sahte Rapor' Operasyonunda 10 Gözaltı
Kış Gelmeden Hazırlığınızı Yapın: Duvarları Küfe Boğuyor! Pencerelerdeki Terleme Nasıl Önlenir? Kış Gelmeden Hazırlığınızı Yapın: Duvarları Küfe Boğuyor! Pencerelerdeki Terleme Nasıl Önlenir?
Ihlamuru Böyle Kaynatınca Etkisi 10 Kat Artıyor: Yıllarca Yanlış Biliyormuşuz Ihlamuru Böyle Kaynatınca Etkisi 10 Kat Artıyor: Yıllarca Yanlış Biliyormuşuz
Eski Sevgilisini Öldürüp İntihara Kalkışan Polis Memuru Hastanede Öldü Eski Sevgilisini Öldürüp İntihara Kalkışan Polis Memuru Hastanede Öldü