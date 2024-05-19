Bakan Tekin'den 19 Mayıs mesajında 'maarif' vurgusu: Millî ve manevi değerlerimizle yoğrulmuş gençlerin yetişmesi için tüm kaynakları seferber ediyoruz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Maarif ailesi olarak evlatlarımızı bilimde, sporda, sanatta ve yaşamın her alanında daha güçlü yarınlara hazırlıyoruz" ifadelerine yer verildi. Gençlere seslenen Bakan Tekin, "Siz gençleri, sadece bilgili ve üretken değil, aynı zamanda erdemli ve yüksek ahlaki değerlere sahip bireyler olarak yetiştirmeyi görev edindik. Millî ve manevi değerlerimizle yoğrulmuş, etik değerlere sahip gençlerin yetişmesi için gerekli tüm kaynakları seferber ederek bilgi ve becerilerinizin en üst düzeye çıkması için birçok farklı çalışmalar yürütmekteyiz" dedi.

Bakan Tekin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, milletin bağımsızlık meşalesinin yakıldığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a adım attığı tarihi günün yıl dönümü olduğunu anımsatarak, Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

Tekin, gençlere şöyle seslendi:

"19 Mayıs, geleceğe ışık tutan bir pusuladır. Siz gençler, bu pusulanın işaret ettiği yolda yürüyen neferler ve bu vatanın umudusunuz. İnanıyoruz ki Gazi Mustafa Kemal'in 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyet'imizi ve demokrasimizi aynı feraset ve azimle ilelebet koruyarak yücelteceksiniz. Vatanımız üzerinde müstevli emelleri olan dış düşmanlar gibi içerden 'manda ve himaye' savunucuları o günlerde olduğu gibi bugün de var olabilir, yarın da olacaklar.

Millî Eğitim Bakanlığı olarak bize düşen birinci vazife bu tür tehlikelere karşı her daim ülkesini ve milletini düşünen bir nesil yetiştirmek. Hem bu amaçla ve hem de ülkemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinin ötesine ulaşmayı hedefleyen bir azimle çalışmaktayız. Siz gençleri, sadece bilgili ve üretken değil, aynı zamanda erdemli ve yüksek ahlaki değerlere sahip bireyler olarak yetiştirmeyi görev edindik. Millî ve manevi değerlerimizle yoğrulmuş, etik değerlere sahip gençlerin yetişmesi için gerekli tüm kaynakları seferber ederek bilgi ve becerilerinizin en üst düzeye çıkması için birçok farklı çalışmalar yürütmekteyiz.

Eğitimden sanata, spordan bilime kadar her alanda sizlerin yanında olup gelişiminize katkı sunacak her türlü programı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Her biriniz bu milletin iftiharı, bu toprakların umudu, yarının büyük Türkiye'sinin mimarlarısınız. Unutmayın, bu topraklar sizlere emanet ve biz bu emaneti korumak ve ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA