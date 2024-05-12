Bakan Göktaş açıkladı! 4,8 milyar lira tutarındaki ödemeler hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Mayıs ayına dair toplam 4,8 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık” dedi.

Mayıs ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, yaklaşık 2,6 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ve yaklaşık 2,2 milyar lira engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını bildirdi.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Göktaş şunları söyledi:

“Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Mayıs ayı için toplam 4,8 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık."