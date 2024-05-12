Bakan Göktaş açıkladı! 4,8 milyar lira tutarındaki ödemeler hesaplara yatırıldı

Mayıs ayına dair toplam 4,8 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı.

Son Güncelleme:
Bakan Göktaş açıkladı! 4,8 milyar lira tutarındaki ödemeler hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Mayıs ayına dair toplam 4,8 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık” dedi.

Mayıs ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, yaklaşık 2,6 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ve yaklaşık 2,2 milyar lira engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını bildirdi.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Göktaş şunları söyledi:

“Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Mayıs ayı için toplam 4,8 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık."

Etiketler
Mahinur Özdemir Göktaş Ödeme
Son Güncelleme:
Adıyaman’da Anneler Günü buruk geçiyor Adıyaman’da Anneler Günü buruk geçiyor
Yeşil fasulye nasıl saklanır? Meğer formülü çok kolaymış. 2 yıl taze kalıyor Yeşil fasulye nasıl saklanır? Meğer formülü çok kolaymış. 2 yıl taze kalıyor
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!
Çöp diye atıyoruz. Yumurta kabuklarıyla ne yapılır? O soruna çok iyi geliyormuş... Çöp diye atıyoruz. Yumurta kabuklarıyla ne yapılır? O soruna çok iyi geliyormuş...
ÇOK OKUNANLAR
Satıcısı açıkladı: Sıfır otomobilde 250 bin TL indirim fırsatı Sıfır otomobilde 250 bin TL indirim fırsatı
İddia I AKP, torpil için sınavı iptal etti: Yetmedi dekan görevinden alındı AKP, torpil için sınavı iptal etti: Yetmedi dekan görevinden alındı
Şutsuz biten Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı ile ilgili flaş iddia: Yüklü miktarda beraberlik bahsi oynandı Şutsuz maçla ilgili flaş iddia
Aksaray'da üretilip kapış kapış satılıyor: Almanya ve Rusya ilaç yapıyor Aksaray'da üretilip kapış kapış satılıyor: Almanya ve Rusya ilaç yapıyor
İçişleri Bakanlığı soruşturma izni vermemişti... Danıştay kararı bozdu: Eski AKP’li Başkan Taşçı’ya inceleme Danıştay kararı bozdu: Eski AKP’li Başkan Taşçı’ya inceleme