Adıyaman’da Anneler Günü buruk geçiyor

12 Mayıs Anneler Günü Adıyaman’da acı ve hüzün içerisinde kutlanıyor.

6 Şubat depremlerinde en ağır hasar alan iller arasında bulunan Adıyaman’da, binlerce vatandaş yıkılan yapıların enkazları altında kalarak hayatını kaybetmişti.

6 Şubat Depreminde annesini yada kızını kaybeden bir çok vatandaş, ellerine aldıkları çiçeklerle Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlığa gelerek burada mezarları ziyaret etti.

Annesini ve kızlarını kaybeden bir çok vatandaş göz yaşları içerisinde Anneler Gününü kutladı. Hüzünlü anların yaşandığı mezarlıkta annesini yada kızlarını kaybeden kişiler yüreklerinin yandığını ve bu acının hiçbir şekilde unutulmayacağını dile getirdi.

Bazı mezar taşlarında “Toprak emanetime iyi bak, benim sarıldığım gibi sarıl anneme” yazan yazılar ise hüzünlendirdi.

Kaynak: İHA