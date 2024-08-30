Babasına Kızdı, Aracını Kundakladı!

Ankara’da bir kişi, kavga ettiği babasının otomobilini kundakladı. Araç kullanılamaz hale gelirken, ekipler inceleme başlattı.

Babasına Kızdı, Aracını Kundakladı!

Ankara’da Keçiören’in Atapark Mahallesi’nde dün akşam bir kişi, uzun zamandır küs olduğu babasının yanına gitti. Baba ve oğul arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından öfkesine hakim olamayan kişi, benzinle babasının otomobilini yaktı. Olayda her hangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken kundaklanan aracın kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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