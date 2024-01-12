B sınıfı ehliyet almak isteyenler dikkat: Yeni döneme geçildi!

Ehliyet kurslarının ücretleri, valilik, Milli Eğitim Müdürlüğü ve sürücü kursları tarafından belirleniyor.

NTV'nin haberine göre, kurs ücretleri illere göre farklılık gösterirken, 2024 yılında ehliyet almak isteyen sürücü adayları, sürücü kurslarına ortalama 20 bin TL ödemek zorunda kalıyor.

'B' SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİ HARCI ARTTI

Öte yandan yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere, bazı vergi ve harçlar yeniden değerleme oranında artırılırken, 2024'te sürücü belgesi harcı, B sınıfı sürücü belgesi için 3 bin 945 TL olarak uygulanacak.

Ayrıca, Türkiye'de en yaygın kullanılan ehliyet olan 'B' sınıfı ehliyet almak için gerekenler şunlardır:

- 18 yaşını doldurmuş olmak,

- Sağlık raporu almak,

- Sürücü belgesi sınavına girmek.

B sınıfı ehliyet almak için gerekli belgeler şunlardır:

- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

- Diploma veya mezuniyet belgesi,

- Sağlık raporu,

- 2 adet vesikalık fotoğraf,

- Sürücü belgesi harcı,

B sınıfı ehliyet ile kullanılabilecek araçlar şunlardır:

* Otomobil,

* Kamyonet,

* Ticari amaçlı olmamak kaydıyla römork taşıyabilen tarım araçları.

B sınıfı ehliyet, 10 yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin sonunda, sürücülerin ehliyetlerini yenilemeleri gerekmektedir.

B SINIFI EHLİYET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

B sınıfı ehliyet almak için başvurular, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne yapılmaktadır. Başvurular, şahsen veya e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir.

Kaynak: Gerçek Gündem