Aynı adrese yemek götüren 25 kurye şoke oldu: Gerçek sonradan ortaya çıktı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, sanal oyunda iletişim bilgileri ele geçirilen kişi adına 25 restorandan yemek siparişi verildi.

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde, sanal oyunda iletişim bilgileri ele geçirilen kişinin adına 25 restorandan asılsız yemek siparişi verildi.

Esentepe Mahallesi'ndeki bir evden birbirine yakın saatlerde ilçedeki fast food işletmeleri ve restoranlardan mobil uygulama üzerinden yemek istendi.

Teslimata çıkan 25 motokurye, evin önünde toplanması üzerine müşteri olarak ismi bildirilen A.O.'nun bu adreste yaşamadığı, siparişlerin asılsız olduğu ortaya çıktı.

Kapıyı açan olmayınca telefonla ulaşılan A.O., kimseye yemek siparişi vermediğini, kendisi adına bunu başka birilerinin yaptığını söyledi.

Evin bulunduğu sokağa birkaç dakika arayla gelen kuryeler ve motosikletlerinin cep telefonuyla çekilen görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Asılsız sipariş mağduru döner salonu işletmesi Ahmet Göçtürk, gazetecilere, bunu yapanların bulunup cezalandırılmasını istedi.

Online ya da kapıda ödeme şeklinde olduğu için çoğunlukla teslimat öncesi para almadıklarını belirten Göçtürk, "Zaten maliyetlerin yüksek olmasından dolayı zor şartlar altında hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu durumu şaka olarak gören şahıs bizi ne kadar zarara soktuğunun farkında değil sanırım. Alın terimiz ve emeğimizle bu şekilde alay edilmesini hiç doğru bulmuyoruz. İnşallah bunu yapan hak ettiği cezayı alır" dedi.

Göçtürk, motokuryenin geri getirdiği yemeği sahipsiz hayvanlara verdiklerini anlattı.

Pide salonu işletmecisi Erdal Girgin de kurye aradığında olaydan haberdar olduğunu dile getirerek, mağduriyet yaşadıklarını ifade etti.

Sanal oyundan adres ve telefon bilgilerinin ele geçirilmesi sonucu kendi adına asılsız ihbar ve siparişlerde bulunulan A.O.'nun, babasıyla Karacabey Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

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Motokurye Bursa
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