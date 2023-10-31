Aydın'dan sonra Ordu: KYK yurdunda asansör halatı koptu, 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Türkiye'nin hemen her noktasında öğrenciler Aydın'daki KYK'da asansör cinayetinde hayatını kaybeden Zeren Ertaş için eylemler düzenlerken; Ordu Fatsa'dan bir kaza haberi daha geldi.

4 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Ordu'nun Fatsa ilçesinde üniversite öğrencilerinin kaldığı KYK yurdunda asansör halatları koptu, 4 öğrenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay, Efkaf Mahallesi'nde bulunan ve kız/erkek üniversite öğrencilerinin kaldığı KYK yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kız öğrenciler 5'inci katta asansöre bindi. Aşağı hareket eden asansör 4'üncü katta kendiliğinden durdu. Öğrenciler, arkadaşlarının yardımıyla asansörden çıkartıldı. Kısa bir süre sonra ise asansör zemin kata çakıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, asansörden çıkan öğrencileri tedbir amaçlı ilçedeki çeşitli hastanelere götürerek tedavi altına aldı.