Güngören’de öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ailesi, cinayetin ardından kendilerine yönelik tehditler nedeniyle Bakırköy Adliyesi’ne başvurdu. Anne ve baba, savcılığa ifade verirken aile için koruma tedbiri talep edildi.

Atlas Çağlayan'ın Ailesine Koruma Talebi
İstanbul Güngören’de hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın anne ve babası, hem oğullarının öldürülmesine hem de aileye yönelik tehdit iddialarına ilişkin adli süreci yakından takip ediyor. Acılı aile, Bakırköy Adalet Sarayı’na gelerek Örgütlü Suçlar Bürosu’nda görevli soruşturma savcısına başvuruda bulundu ve yaşadıkları tehditlere dair şikayet dilekçesini sundu. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, Atlas’ın anne, baba ve kardeşinin güvenliğinin sağlanması amacıyla Aile Mahkemesi’nden koruma tedbiri talep edildi.

Öte yandan Atlas Çağlayan'ın annesi ve babası tehditle ilgili ifade vermek için Bakırköy Adalet Sarayı'na geldi. Aile Örgütlü Suçlar Bürosu'nda ifade veriyor.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çağlayan kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç. tutuklanmıştı.

Provokatif paylaşım yapan ve Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 8 zanlı yakalanmış, 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı. A.E, Y.T, S.T. ile bir şüpheli tutuklanmış, bir kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.

Kaynak: Habertürk

