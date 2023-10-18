Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 ay önce göreve getirilmişti...

Atama ve görevden almalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Türkiye İnsan Haklan ve Eşitlik Kurulu Üyeliğine, Yunus Emre Karaosmanoğlu atandı.

Göç İdaresi Başkanlığı Yabancılar Genel Müdürü Gözde Özkorul görevden alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında açık bulunan Müfettişliklere, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcıları Ahmet Kara, Muhammet Mustafa İmamcı, Nesibe Gökçen Batıer, Hicran Köse ve Mustafa Gövyaprak atandı.

İçişleri Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Üst Kademe Kamu Yöneticiliklerine, İller idaresi Genel Müdürü Mehmet Emin Bilmez, Personel Genel Müdürü Nedim Akmeşe, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Abdullah Korkmaz,Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Muhammed Selami Yazıcı, Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Mut, Önder Bozkurt, Hamza Taşdelen, Orhan Tatar, Sadi Ergin, Ahmet Nebar Poçan, Cengiz Gevrek, Mustafa Güngör, Davut Düzgün atandı.

3 İLİN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Sinan Aydın, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ahmet Alireisoglu, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Harun Tüysüz, atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığına Uğur Yalçın atandı.