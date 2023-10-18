Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 ay önce göreve getirilmişti...
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına atama ile görevden alma kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlandı. Üç ay önce atanan Göç İdaresi Başkanlığı Yabancılar Genel Müdürü, Erdoğan'ın imzası ile görevden alındı.
Atama ve görevden almalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, Türkiye İnsan Haklan ve Eşitlik Kurulu Üyeliğine, Yunus Emre Karaosmanoğlu atandı.
Göç İdaresi Başkanlığı Yabancılar Genel Müdürü Gözde Özkorul görevden alındı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında açık bulunan Müfettişliklere, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcıları Ahmet Kara, Muhammet Mustafa İmamcı, Nesibe Gökçen Batıer, Hicran Köse ve Mustafa Gövyaprak atandı.
İçişleri Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Üst Kademe Kamu Yöneticiliklerine, İller idaresi Genel Müdürü Mehmet Emin Bilmez, Personel Genel Müdürü Nedim Akmeşe, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Abdullah Korkmaz,Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Muhammed Selami Yazıcı, Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Mut, Önder Bozkurt, Hamza Taşdelen, Orhan Tatar, Sadi Ergin, Ahmet Nebar Poçan, Cengiz Gevrek, Mustafa Güngör, Davut Düzgün atandı.
3 İLİN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ
Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Sinan Aydın, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ahmet Alireisoglu, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Harun Tüysüz, atandı.
Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığına Uğur Yalçın atandı.