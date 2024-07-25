Aşırı Sıcaklardan Elektrik Telleri Eridi

Kavurucu sıcaklar yurdun pek çok ilinde etkili oluyor. Mardin'de aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik telleri eridi.

Son Güncelleme:
Aşırı Sıcaklardan Elektrik Telleri Eridi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik telleri erimeye başladı.

Son günlerde bölgede yaşanan aşırı sıcaklık dalgası, elektrik tellerinin dayanma sınırlarını zorladı. Başak Mahallesi'nde bazı elektrik telleri, güneşin etkisiyle erimeye başladı. Sıcaklığa dayanamayan, elektrik telleri kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Fırlayan TIR Tekerleği 13 Yaşındaki Berra'yı Hayattan Kopardı Fırlayan TIR Tekerleği 13 Yaşındaki Berra'yı Hayattan Kopardı
Yabancı Okul Krizi Büyüyor: Alman Okuluna Türk Öğrenci Alımı Durduruldu! Alman Okuluna Türk Öğrenci Alımı Durduruldu!
İstanbul'un Yanı Başında : Birçok Kişinin Henüz Ziyaret Etmediği Sakin Şehir... İstanbul'un Yanı Başında : Birçok Kişinin Henüz Ziyaret Etmediği Sakin Şehir...
Otomobil Tarlaya Uçtu: 1 Ölü, 1 yaralı Otomobil Tarlaya Uçtu: 1 Ölü, 1 yaralı
Kaçak Kazı Yaptığı Alanı Barakayla Gizledi Kaçak Kazı Yaptığı Alanı Barakayla Gizledi
Kızıl Goncalar Dizisinin Yayın Tarihi Değiştirildi! Seyircilere Kötü Haber Kızıl Goncalar Dizisinin Yayın Tarihi Değiştirildi! Seyircilere Kötü Haber
ÇOK OKUNANLAR
Koç Holding'den Milyarlarca Liralık Yatırım: O Hastanelerin Hepsini Satın Aldı Koç Holding'den Milyarlarca Liralık Yatırım: O Hastanelerin Hepsini Satın Aldı
İstanbul İçin Bir Uyarı da AKOM'dan: Bu Gece Başlıyor, Üç Gün Sürecek! Bu Gece Başlıyor, Üç Gün Sürecek!
Sektör Temsilcilerinden İkinci El Otomobil Alacaklara Uyarı: 1 Eylül'de İşler Değişecek! İkinci El Otomobil Alacaklara Uyarı
Özgür Demirtaş'tan Yatırım Önerisi: Bu Riski Alırsanız Kazanırsınız! Özgür Demirtaş'tan Yatırım Önerisi: Bu Riski Alırsanız Kazanırsınız!
Erdoğan Tehdit Etmişti: Özel, AKP'den Devraldıkları En Borçlu Belediyeleri Açıkladı Özel, AKP'den Devraldıkları En Borçlu Belediyeleri Açıkladı