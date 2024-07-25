Aşırı Sıcaklardan Elektrik Telleri Eridi
Kavurucu sıcaklar yurdun pek çok ilinde etkili oluyor. Mardin'de aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik telleri eridi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik telleri erimeye başladı.
Son günlerde bölgede yaşanan aşırı sıcaklık dalgası, elektrik tellerinin dayanma sınırlarını zorladı. Başak Mahallesi'nde bazı elektrik telleri, güneşin etkisiyle erimeye başladı. Sıcaklığa dayanamayan, elektrik telleri kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: