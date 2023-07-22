Artvin'de içinde 150 bin dolar olan çantayı lokantada unuttu!

Artvin'de kendi araçlarıyla Karadeniz turuna çıkan çift yemek yedikten sonra sandalyede içinde 150 bin dolar ve ziynet eşyalarının olduğu çantalarını unutup, lokantadan ayrıldı. İşletme sahibi tarafından fark edilen çanta sahibine teslim edildi.

Son Güncelleme:
><

Artvin’in Arhavi ilçesinde Servet Daş ve Hikmet Akyüz’e ait restoranda kendi araçlarıyla Karadeniz turuna çıkan çift yemek yedikten sonra sandalyede çantalarını unutup, lokantadan ayrıldı.

Masayı toplayan işletme sahiplerinden Servet Daş, sandalye üzerinde bir çanta fark etti. Müşterinin unuttuğunu anlayan Daş, çantayı emanetlerin konulduğu bölümüne götürdü.

ÇANTADA 150 BİN DOLAR VE ZİYNET EŞYALARI VARDI

Bir müddet sonra restorana tedirgin bir şekilde geri gelen çift, çantasına kavuşunca gözyaşlarını tutamadı. İçerisinde yaklaşık toplam 5 milyon TL değerindeki 150 bin dolar ve ziynet eşyası bulunan çantayı sahiplerine teslime eden Servet Daş, o anları cep telefonu ile kaydetti.

"ARTVİN'DE UNUTULAN EŞYA SAHİBİNİ BULUR"

Çiftin oldukça üzgün olduklarını ifade eden Servet Daş, unuttukları çantalarını teslim edince sevinçle karışık duygulandıklarını söyledi. Daş, "Artvin’de unutulan eşya sahibini bulur" diyerek çifte dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Artvin Dolar
Son Güncelleme:
Herkes ters köşe oldu... Canan Karatay limonlu su gerçeğini açıkladı Herkes ters köşe oldu... Canan Karatay limonlu su gerçeğini açıkladı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan gece yarısı dikkat çeken atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan gece yarısı dikkat çeken atamalar
Fındığı bırakıp bunu ekiyorlar, tohumunu bulan herkes zengin oluyor Fındığı bırakıp bunu ekiyorlar, tohumunu bulan herkes zengin oluyor
Deprem bölgesindeki tarım üreticilerine düşük faizli kredi için Erdoğan imzayı attı Deprem bölgesindeki tarım üreticilerine düşük faizli kredi için Erdoğan imzayı attı
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 40 il için sıcaklık uyarısı: O saatlere dikkat edin, termometreler patlayacak! Meteoroloji'den 40 il için sıcaklık uyarısı: O saatlere dikkat edin, termometreler patlayacak!
Düzenli tüketimde siz bile inanamayacaksınız: Penis boyunu uzatan doğal gıdalar bulundu Penis boyunu uzatan doğal gıdalar bulundu
İstanbullular aman dikkat: Taksicilerin zam oyunu ortaya çıktı İstanbullular aman dikkat: Taksicilerin zam oyunu ortaya çıktı
Konut fiyatlarında artış yolda: Artık yabancılar bile isyan ediyor Konut fiyatlarında artış yolda: Artık yabancılar bile isyan ediyor
4 burca kötü haber: Retroda felaketler sizi bekliyor! 4 burca kötü haber: Retroda felaketler sizi bekliyor!