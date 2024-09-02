Arazi Kavgası Hastanede Bitti: Akrabalarını Tüfekle Vurdu

Aksaray'da Eskil ilçesi Çetehasan Yaylası'nda saat 10.30 sıralarında ekim için tarlaya giden Zübeyde Kader (51), oğlu Rıza Kader (32) ve yeğeni Mehmet Kader (26), akrabaları İdris K. (52) ile karşılaştı. Akrabalar arasında arazi paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile İdris K., Zübeyde, Rıza Kader ve Mehmet Kader'e tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip gönderilirken, yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Rıza Kader ile Mehmet Kader'in durumunun ağır olduğu bildirilirken, kaçan şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA