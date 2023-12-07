Aranjör Norayr Demirci hayatını kaybetti

Türkiye’nin ilk aranjörlerinden Norayr Demirci böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Aranjör Norayr Demirci hayatını kaybetti

Türkiye’nin ilk aranjörlerinden birisi olan Norayr Demirci uzun süredir yaşamını sürdürdüğü Amerika’da böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti.

466 esere imza atan besteci ve söz yazarı Norayr Demirci 6 Ağustos 1937’de İstanbul’da dünyaya geldi. Müzik alanındaki ilk çalışmaları Fehmi Ege, Orhan Avşar orkestralarında piyano çalmasıyla başladı. Son olarak Orhan Avşar’la çalışmasının ardından 1961’de kendi orkestrasını kuran Demirci, piyano ve bas gitar çaldı ve bu orkestrayla birlikte başta Almanya olmak üzere birçok ülkede konser verdi.

1967’de Türkiye’ye dönen Demirci, Onno Tunç ve Cezmi Başeğmez gibi isimlerin yer aldığı kadroyla, sahnenin yanı sıra düzenlemelere de ağırlık verdi. Orkestra uzun bir süre Ajda Pekkan’la çalıştı.

Avrupa’daki deneyimlerinin ardından Türkiye’de bütün müzikal bilgi birikimini aranjeye yönlendiren Norayr Demirci, 70’li yıllarda tüm Ajda Pekkan klasiklerinin düzenlemelerini yaptı.

1979’da ABD’ye göç eden sanatçı, oradaki stüdyosunda yerli pop albümlere düzenlemeler yaparak uzaktan da olsa bir süre piyasada kalmayı başardı. Demirci, ABD’de solo albümler de yayınladı.

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