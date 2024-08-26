Aralarında Türkan Elçi'nin Oteli de Vardı: Diyarbakır'da Hewş Kafe'ye Saldırının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Diyarbakır'da CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi'nin ailesine ait otel ile Hewş Kafe'ye ateş açılmıştı. Hewş Kafe'ye saldırı anlarının görüntüleri ortaya çıktı.

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 11 Temmuz'da Hewş Kafe ile 28 Kasım 2015'te öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi'nin ailesine ait otele silahlı ve ses bombalı saldırı düzenlendi.

Artı Gerçek'ten Rojhat Abi'nin haberine göre; Hewş Kafe'ye saldırı anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yüzü kapalı üç saldırgan ellerindeki silahlar ile kafelere ateş ederken görülüyor.

Türkan Elçi Ailesine Ait Kafeye Saldırıda 3 TutuklamaTürkan Elçi Ailesine Ait Kafeye Saldırıda 3 TutuklamaGüncel

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