Antalyaspor'u Yasa Boğan Ölümde Yeni Gelişme: Sanığın Cezası Belli Oldu

Antalyaspor’da forma giyen Brezilyalı futbolcu Naldo Pereira’nın oğlu Davi Pereira (4) ile kayınpederi İtalyan Walter Tilatti'nin (65) ölümüne, C.E. ve Alexandra Nardy'in yaralanmasına neden olan tutuklu sanık Ferhat Karakaş’ın cezası belli oldu.

Antalya’da 7 Eylül 2023’te Ferhat Karakaş’ın kullandığı araç, Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereira'nın kayınpederi İtalyan Walter Tilatti'nin kullandığı 07 ACP 207 plakalı otomobile yandan çarpış ve kazada, Kazada Walter Tilatti ile Naldo Pereira'nın oğlu Davi Pereira ağır, Walter Tilatti'nin eşi Alexandra Nardy ile C.E. hafif yaralanmıştı.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Davi Pereira kazadan 40 gün sonra, Walter Tilatti ise 66 gün sonra hayatını kaybetmişti.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Karar duruşması Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülürken, duruşmaya tutuklu sanık Ferhat Karakaş'ın yanı sıra Naldo Pereira ve eşi Juliana Tilatti ile taraf avukatları katıldı. Beklenen bilirkişi raporu da dosyaya eklenirken, savcının mütalaasında anık Ferhat Karakaş'ın birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olması, alkollü şekilde araç kullanması nedeniyle 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan en üst hadden cezalandırılması talep edildi.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ, MAHKEMEDEN HAPİS KARARI ÇIKTI

Duruşmada son savunmasını yapan sanık Karakaş, "Üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Pişmanım. Sadece okuluma devam etmek istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Ferhat Karakaş'a, 'bilinçli taksirle birden fazla ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan indirimsiz 10 yıl hapis cezası verdi

Kaynak: DHA