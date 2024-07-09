UNESCO Listesindeki Tarihi Surlara Afiş Asmak İçin Çivi Çakıldı

Çin Seddi'nden sonra en uzun sur olma özelliğini taşıyan Diyarbakır Surları sahipsiz kaldı... Tarihi surlara kimliği belirsiz kişi veya kişilerce afiş, pankart ve poster asmak için çivi çakıldı.

UNESCO Listesindeki Tarihi Surlara Afiş Asmak İçin Çivi Çakıldı

UNESCO tarafından 2015'te Dünya Kültür Miras Listesi'ne alınan, görünümü 'kalkan balığı' şeklinde olan, Çin Seddi'nden sonra en uzun sur olma özelliğini taşıyan 5 bin 799 metre uzunluğundaki Diyarbakır Surları'na, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çiviler çakıldı.

UNESCO Listesindeki Tarihi Surlara Afiş Asmak İçin Çivi Çakıldı - Resim : 1

O çivilere de direkler monte edildi. Daha önce de pankart, poster ve afiş asmak için tarihi surlara çiviler çakılırken, kültür mirasına yönelik tahribat tepkilere neden oldu.

UNESCO Listesindeki Tarihi Surlara Afiş Asmak İçin Çivi Çakıldı - Resim : 2

'SURLARIMIZ SAHİPSİZ'

Kentin değerlerine sahip çıkılması gerektiğini belirten Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği Başkanı Kenan Aksu, "Bir hazinenin üzerinde oturuyoruz. Diyarbakır'ın her tarafı; tarihi eser, kültür mirası. Bunun kıymetini bilmiyoruz. Maalesef Dünya Kültür Mirası Listesi'ne giren surlarımız, Hevsel Bahçeleri şu anda sahipsiz. Daha önce de sahipsizdi. Bunların üzerine çivi çakmak, afiş asmak veya herhangi bir yazı yazmak gerçekten büyük bir suçtur. Hem memleket için hem de 'Dünya Kültür Mirası' olduğu için suçtur ve yapılmaması lazım" dedi.

'BU HAZİNENİN KIYMETİNİ BİLMİYORUZ'

Diyarbakır surlarına zarar verenlerin tespit edilerek cezai işlem uygulanması gerektiğini ifade eden Aksu, "Bununla ilgili kurumların ehemmiyet göstermesi gerekiyor. Çünkü öyle bir hazinenin üzerinde oturuyoruz ki dünyada böyle bir hazine olsa, inanın 5 değil; 10 milyon turist gelir. Bu hazinenin kıymetini bilmiyoruz. Vatandaşın da nerede yaşadığını, bu mirasın kıymetinin ne olduğunu bilmesi lazım. Bununla ilgili kurumların da bu konuda hassasiyet göstermesi lazım. Diyarbakırlılar olarak, Diyarbakır halkı olarak, kültür miraslarına sahip çıkmamız lazım. Bunları yapmasınlar" diye konuştu.

UNESCO Listesindeki Tarihi Surlara Afiş Asmak İçin Çivi Çakıldı - Resim : 3

'CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYESİNE ALINMALI'

Diyarbakır Surları'nın eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde Cumhurbaşkanlığı himayesinde olduğunu ifade eden Aksu, şöyle konuştu:

"33 medeniyete başkentlik etmiş bir şehir olan, kültür ve tarihin başkenti olan Diyarbakır'daki surlarda bu medeniyetlerin hepsinin izi var ki; adı 'Sırlarını surlarına fısıldayan şehir olarak' geçer. Diyarbakır Surları daha önce, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül zamanında, Cumhurbaşkanlığı koruması altına alınmıştı. Bir dünya mirası olan surların, dünyanın en önemli mirasının, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından da koruma altına alınmasını talep ediyoruz. İlgi gösterilmesi için bunun yapılmasını istiyoruz."

Kaynak: DHA

Uçağın Acil Çıkış Kapısını Tuvalet Sandı Uçağı Faciya Sürüklüyordu Tuvalet Sandı Uçağın Acil Çıkış Kapısını Açtı
Bali'deki Lüks Otel Fiyatları Antalya'dan Çok Daha Ucuz Antalya, Bali'yi Üçe Katladı
Dilan ve Engin Polat Çiftine Yönelik Soruşturmada Gelişme: İddianame İade Edildi Dilan ve Engin Polat'ın İddianamesi İade Edildi
6.Sezon İçin Gün Sayan Kuruluş Osman'da Flaş Ayrılık! Kadroya Veda Etti 6.Sezon İçin Gün Sayan Kuruluş Osman'da Flaş Ayrılık! Kadroya Veda Etti
ÇOK OKUNANLAR
İçme Suyuyla Bahçe Sulayan Yandı! Abonelikler İptal Edilmeye Başlandı İçme Suyuyla Bahçe Sulayan Yandı!
Ankara’daki Katliamda İhmaller Zinciri: Önce Kızını Öldürdü Sonra Oğluna Annesini Görüntülü Arattırdı Kızını Öldürdü, Oğluna Annesini Görüntülü Arattırdı
Ersan Şen'den 'Eylem Tok' Açıklaması: Söylediğime Pişman Oldum Ersan Şen: Söylediğime Pişman Oldum
Kılıçdaroğlu'nun Açıklamaları Kulislere Bomba Gibi Düşecek: Akşener'in 'Elçisi' Olan Gazetecinin İsmini Verdi Akşener'in 'Elçisi' Olan Gazetecinin İsmini İlk Kez Verdi
AKP’li Kurmaylar Bu İhtimali Konuşuyor! Özgür Özel Neden Israrla ‘Erken Seçim’ Diyor? Özgür Özel Neden Israrla ‘Erken Seçim’ Diyor?