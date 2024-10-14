Antalya'da Feci Kaza: Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı

Antalya'nın Akseki ilçesinde hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da Feci Kaza: Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı

Antalya'da Akseki-Manavgat karayolu Büyükalan Kavşağı'nda saat 13.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Manavgat yönünden Akseki yönüne gitmekte olan İsmail K.'nın kullandığı 42 ATF 786 plakalı motosiklet, U dönüşü yapmak isteyen Hasan Gürses (53) idaresindeki 07 AGU 736 plakalı hafif ticari araca arka sol köşesinden çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü İsmail K. ve hafif ticari araçta bulunan Güzin Gürses yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112'yi araması üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Akseki Devlet Hastanesine götürüldü. Ayaklarında ve kalçasında kırıklar olduğu tespit edilen İsmail K., ardından Manavgat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza sonrası motosikletin hız kadranının 130 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

Kaynak: İHA

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