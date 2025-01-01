Antalya'da Boşandığı Kadını Diri Diri Yakan Erkek Hakkında Yeni Gelişme: Vahşet Göz Göre Göre Gelmiş

Antalya Şirinyalı Mahallesi'ndeki bir apartmanın bahçesinde Gürhan Üzer adlı erkek eski yanında kovayla getirdiği benzini eşi Pınar Z.'nin üzerine dökerek ateşe vermişti. Vücudunun büyük bir bölümü yanan kadın Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yanık Ünitesi'ne kaldırılmıştı.

Olay yerinden motoruyla uzaklaşan Gürhan Üzer, polis ekiplerinin çevrede başlattığı çalışmanın ardından Yeşilbahçe Mahallesi'nde bir okulun çevresinde yakalanmıştı.

TUTUKLANDI

Gürhan Üzer, Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Üzer, çıkartıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Pınar Z.'nin, eski eşi hakkında daha önce 3-4 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

İLK İFADESİNDE NE DEMİŞTİ?

Gürhan Ü.'nün emniyetteki ilk ifadesinde eski eşi ile çocuğunu kendisine göstermediği için tartıştığını, olayın bir anda meydana geldiğini, planlamadığını iddia etmişti.

Kaynak: DHA