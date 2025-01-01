Antalya'da Boşandığı Kadını Diri Diri Yakan Erkek Hakkında Yeni Gelişme: Vahşet Göz Göre Göre Gelmiş

Antalya'da Gürhan Üzer adlı erkek boşandığı eşi Pınar Z.'nin üstüne yanında getirdiği benzini dökerek ateşe verdi. Pınar Z. hastaneye kaldırılırken; fail erkek Gürhan Üzer tutuklandı. Pınar Z.'nin eski eşi hakkında daha önce 3-4 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Son Güncelleme:

Antalya Şirinyalı Mahallesi'ndeki bir apartmanın bahçesinde Gürhan Üzer adlı erkek eski yanında kovayla getirdiği benzini eşi Pınar Z.'nin üzerine dökerek ateşe vermişti. Vücudunun büyük bir bölümü yanan kadın Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yanık Ünitesi'ne kaldırılmıştı.

Olay yerinden motoruyla uzaklaşan Gürhan Üzer, polis ekiplerinin çevrede başlattığı çalışmanın ardından Yeşilbahçe Mahallesi'nde bir okulun çevresinde yakalanmıştı.

TUTUKLANDI

Gürhan Üzer, Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Üzer, çıkartıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Pınar Z.'nin, eski eşi hakkında daha önce 3-4 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

İLK İFADESİNDE NE DEMİŞTİ?

Gürhan Ü.'nün emniyetteki ilk ifadesinde eski eşi ile çocuğunu kendisine göstermediği için tartıştığını, olayın bir anda meydana geldiğini, planlamadığını iddia etmişti.

Antalya'da Erkek Şiddeti Kamerada! Boşandığı Eşini Benzin Döküp Diri Diri YaktıAntalya'da Erkek Şiddeti Kamerada! Boşandığı Eşini Benzin Döküp Diri Diri YaktıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Antalya Erkek Şiddeti
Son Güncelleme:
Bugüne Kadar Ölümcül Kazaya Karışmamış Uçaklar Ortaya Çıktı: İşte En Güvenli Uçaklar Ölümcül Kazaları Olmadı! İşte En Güvenli Uçaklar
Otobüs Kazasında Acı Gerçek: Şoför, 26 Yolcuyu Kurtarmak İçin Kendini Feda Etmiş! Şoför, 26 Yolcuyu Kurtarmak İçin Kendini Feda Etmiş!
Rengi Solan Kot Pantolonları Anında Eski Rengine Geri Getiriyor! Birkaç Damla Yetiyor Rengi Solan Kot Pantolonları Anında Eski Rengine Geri Getiriyor! Birkaç Damla Yetiyor
Kuru İncir Skandalına Bir Ülke Daha Eklendi... Türkiye'den Alındı, Aflatoksin Çıktı Kuru İncir Skandalına Bir Ülke Daha Eklendi