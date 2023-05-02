Antalya Kaş'ta iki gün su kesintisi!
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nün bakım onarım çalışmaları nedeniyle Kaş ilçe merkezi ile Palamut, Çavdır, Çayköy, Kalkan mahallelerinde 3-5 Mayıs tarihleri arasında 2 gün süreyle su kesintisi yaşanacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kaş'ın İslamlar Mahallesi Öz Mevkiinde bulunan Kaş içme suyu isale hattında çelik boru birleştirme ve hat üzerindeki arızaların giderilmesi işlemi yapacak.
Çalışma nedeniyle Kaş'ın bazı mahallelerinde 3 Mayıs 2023 saat 07.00'den itibaren su kesintisi yapılacak.
Kaş'ta su kesintisinden etkilenecek mahalleler şöyle:
- Palamut,
- Çavdır,
- Çayköy,
- Akbel Mevkii,
- Kalkan
- Kördere Mevkii,
- Ulugöl Mevkii,
- Gökseki Mevkii,
- Kaş ilçe merkezi.
ÇALIŞMA 5 MAYIS'TA BİTECEK
Çalışmanın 5 Mayıs Cuma günü saat 08.00'de bitirilmesi hedefleniyor. Çalışmanın planlanandan önce bitmesi durumunda sisteme su erken verilecek.
Kaynak: Gerçek Gündem
Son Güncelleme: