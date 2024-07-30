Anne ile 2 Yaşındaki Kızını Ölüm Ayırdı

Çorum’da kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki anne olay yerinde hayatını kaybetti, 2 yaşındaki kızı ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Muhammet Doğan (27) idaresindeki 55 ACK 015 plakalı otomobil Çorum-Ankara karayolunun 18. kilometresinde kontrolden çıkarak takla attı. Durumu gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada aynı aileden Habibe Doğan (25) olay yerinde hayatını kaybederken, 2 yaşındaki kızı Ebrar Doğan ağır yaralandı.

Yaralı çocuğa ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Habibe Doğan'ı cenazesi olay yeri incelemesinin ardından savcı talimatıyla otopsi için morga kaldırıldı.

Kaynak: ANKA