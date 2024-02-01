Ankara'da polis aracından yola atladığı iddia edildi, yaşamını yitirdi!

Ankara'da seyir halindeki polis aracından atladığı iddia edilen Güllü Alkan, yaşamını yitirdi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığı bildirildi.

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Ankara'da polis aracından yola atladığı iddia edildi, yaşamını yitirdi!

Ankara'da Güllü Alkan aile içi şiddet nedeniyle çocuklarıyla birlikte Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne müracaatta bulundu.

Alkan, ifadesi alınmak üzeri polis merkezine götürülmek üzere ekip aracına bindirildi.

YOLA ATLADIĞI İDDİA EDİLDİ

Polis aracı seyir halindeyken Alkan'ın, aracın arka kapısını açarak kendisini yola attığı iddia edildi. Bu esnada arkadan gelen otobüs, Alkan’a çarptı. Alkan, otobüsün altında kalarak yaşamını yitirdi.

Ankara'da polis aracından yola atladığı iddia edildi, yaşamını yitirdi! - Resim : 1

"OTOBÜSÜN ALTINDA KALDI"

Olaya ilişkin görgü tanığı Yaşar Tarakçı, "Otobüsün altında kaldı. Kızı taksiden indi ve 'Anne' diye feryat etti. Çok ağladılar ve üzüldüler, otobüsten inenler oldu" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Alkan’ın cenazesi, memleketi Kızılcahamam’ın Kurumcu köyünde defnedildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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