Ankara'da Feci Kaza! TIR’ın Çarptığı 19 Yaşındaki Motokurye Can Verdi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir dönercide motosikletli kurye olarak çalışan 19 yaşındaki Baran Çevik, ışıklardan karşıya geçerken TIR'ın çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi. TIR sürücüsünün aşırı süratli olduğu ve kaza yerinden yaklaşık 30 metre sonra durabildiği iddia edildi.

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Ankara'da Feci Kaza! TIR’ın Çarptığı 19 Yaşındaki Motokurye Can Verdi

Ankara'nın Polatlı Nasrettin Hoca Bulvarı üzerinde yer alan sanayi ışıklarında saat 20.00 sıralarında kaza meydana geldi. Döner restoranında motosikletli kurye olarak çalışan Baran Çevik, yönetimindeki motosikletle ışıklardan karşıya geçmeye çalışırken, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen TIR’ın çarpmasıyla ağır yaralandı.

Ankara'da Feci Kaza! TIR’ın Çarptığı 19 Yaşındaki Motokurye Can Verdi - Resim : 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Çevik, olay yerinde hayatını kaybetti. Çevik'in cansız bedeni olay yeri ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kimliği henüz bilinmeyen TIR sürücüsünün aşırı süratli olduğu ve kaza yerinden yaklaşık 30 metre sonra durabildiği iddia edildi.

Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

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