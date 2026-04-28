Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül Hakkında Soruşturma Açıldı

Ankara’nın Ayaş ilçesinde 23 Nisan kutlamaları sonrası yaşanan tartışma büyüdü. CHP’li vekile verdiği yanıtla tepki çeken Kaymakam Muharrem Eligül hakkında soruşturma başlatılırken, Eligül’ün görev yeri de değiştirilerek Edirne Valiliği’nde hukuk müşaviri olarak görevlendirildiği açıklandı.

Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül Hakkında Soruşturma Açıldı
Ankara Ayaş’ta 23 Nisan kutlamalarında belediye basın sorumlusunun Kaymakamlık tarafından tören alanına alınmadığı iddiasının ardından tartışma polemik yaşandı.

TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Kaymakam Muharrem Eligül, sosyal medya üzerinden kendisini eleştiren CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan’a verdiği yanıtla tepki çekti. Akdoğan'ın paylaşımını alıntılayan Eligül, "Kes lan" ifadesini kullandı.

HUKUK MÜŞAVİRİ OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı, Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında soruşturma açıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında sosyal medya paylaşımları sebebiyle soruşturma açılmıştır. Soruşturma kapsamında Mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. Ayrıca Muharrem Eligül, Edirne Valiliği hukuk müşaviri olarak görevlendirilmiştir" denildi.

VALİLİK İNCELEME BAŞLATTI

Ankara Valiliği, Ayaş Kaymakamlığının sosyal medyada yaptığı açıklamayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ayaş ilçemizde 23 Nisan kutlama programları kapsamında yaşanan bir konuya dair Kaymakamlığın sosyal medya aracılığıyla yapmış olduğu açıklama ile ilgili olarak valiliğimizce gerekli inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
İstanbul'da 1 Mayıs Baskınları, Çok Sayıda Gözaltı Var İstanbul'da 1 Mayıs Baskınları, Çok Sayıda Gözaltı Var
Bakan Göktaş Duyurdu: Sosyal Medya Düzenlemesinde Tarih Belli Oldu Sosyal Medya Düzenlemesinde Tarih Belli Oldu
Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Delil! Umut Altaş'tan Şok Mesaj: 'Her Şeyi Anlatırım' Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Delil! Umut Altaş'tan Şok Mesaj: 'Her Şeyi Anlatırım'
Çanakkale'de Kadın Cinayeti! Eşini Öldürüp İntihar Etti Çanakkale'de Kadın Cinayeti! Eşini Öldürüp İntihar Etti
Bakan Çiftçi Devreye Girdi, Holding Patronu Söz Verdi: Madencilerin Alacakları Ödeniyor Bakan Çiftçi Devreye Girdi, Holding Patronu Söz Verdi: Madencilerin Alacakları Ödeniyor
250 Yıllık Sessizlik Bozuluyor mu? Dev Fay İçin Kritik Süreç Başladı: 8 İl Risk Altında 250 Yıllık Sessizlik Bozuluyor mu? Dev Fay İçin Kritik Süreç Başladı: 8 İl Risk Altında
MHP Lideri Bahçeli'den Grup Toplantısında Avrupa Birliği'ne Tepki: Türkiye'siz Yapamazlar, Siyasi Körlük İçindeler 'Türkiye'siz Yapamazlar, Siyasi Körlük İçindeler'