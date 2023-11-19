Alkolü fazla kaçıran genç komaya girdi

Olay saat 03.00 sıralarında Burdur Merkez Konak Mahallesi İkiz Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre arkadaşlarıyla birlikte alkol alan M.A.B. kısa bir süre sonra fenalaştı. Arkadaşları M.A.B.’nin durumunu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası alkol komasına girdiği anlaşılan M.A.B. ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA