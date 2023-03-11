Ali Sunal'dan Güldür Güldür Show'da gündem olacak deprem konuşması: 'Normal olan hesap sormaktır'

Güldür Güldür Show'da sahneye çıkan tiyatrocu Ali Sunal, Kahramanmaraş depremlerinde yaşananlara ilişkin konuşmasıyla sosyal medyada gündem oldu.

Ali Sunal, moderasyonluğunu yaptığı Güldür Güldür Show'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşananlara isyan etti. Konuşması sosyal medyada gündem olan Sunal, "Normalleşmenin peşindeyiz. Mesela fay hattına bina yapmak mıdır normal olan? Ya da depremden sonra arama kurtarmanın gecikmesi normal midir? Denetlenmemiş binalar, parayla satın alınan mimar diplomaları, beceriksiz müteahhitler, liyakatsiz görevliler normal midir? Çürük binalara imar affı verilmesi normal midir? Binlerce insanı ölüme göndermek normal midir? Ve böyle bir felaket sonrası bir kişinin bile sorumluluk hissedip 'Arkadaş ben yanlış yaptım, özür diliyorum' dememesi normal midir sizce? Hayır, bu normal değil. Artık normal olan bir vatandaş olarak hesap sormak. Artık normal olan her felaketi kadere bağlayanı değil o felaket olmadan önce bilimi dinlemektir. Bundan sonra normal olan yetki veren kişinin akrabasına, ailesine, partilisine, arkadaşına yaptırması değil, uzman olana yaptırmasıdır" dedi.

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