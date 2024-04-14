Albayrak Grubu, Yassıada'ya turist arıyor: "Arap iş dünyası ile görüşüyoruz"

Yassıada’yı yıllık 4.2 milyon liraya kiralayan Albayrak Grubu, turist arıyor. Enes Boyacı, "Yerli iş dünyasının yanı sıra Arap iş dünyası birlikleri ile de görüşüyoruz" açıklaması yaptı.

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Albayrak Grubu, Yassıada'ya turist arıyor: "Arap iş dünyası ile görüşüyoruz"

AKP tarafından adı "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak değiştirilen Yassıada’nın işletmesi Albayrak Grubu’na geçti. Albayrak Grubu Kurumsal Pazarlama Müdürü Enes Boyacı, adanın tekrar canlanmasına yönelik işbirlikleri için farklı yabancı gruplarla görüştüklerini belirtti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) bir şirketi tarafından “yap-işlet-devret” modeliyle 29 yıllığına kiralanan, 140 milyon dolar yatırımla yeniden düzenlenen ve ultra lüks muhafazakâr tatil konsepti sunan Katre Island Oteli’yle dikkat çeken Yassıada, yaşanan sorunlar nedeniyle 18 Ocak 2023’te Kültür ve Turizm Bakanlığı’na iade edildi.

14 Şubat 2023’te ise burası 20 yıllığına Albayrak Grubu bünyesindeki Birun Ada Otelcilik Turizm’e kiralandı. Yıllık 4.2 milyon lira bedelle kiralanan işletmenin kapsamında 103 bin 750 metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazı ile 10 bin 43 metrekarelik dolgu alanı üzerinde 324 yatak kapasiteli 5 yıldızlı otel tesisi bulunuyor. Birun Ada Otelcilik Turizm, burayı hareketlendirme için çalışmalar yürütüyor.

15 AY KRİTİK OLACAK

Cumhuriyet'ten Ali Can Polat'ın haberine göre, Albayrak Grubu Kurumsal Pazarlama Müdürü Enes Boyacı, iş dünyasının toplantı, yemek gibi programlarını gerçekleştirmeye başladığı adanın yeniden canlandırılması için 15 ay süre belirlediklerini söyledi. Ekstra bir yatırım yapmadıklarını belirterek tanıtım çalışmalarına ağırlık verdiklerini ifade eden Boyacı, şunları anlattı:

“Tanıtım için konsolosluk temsilcilerini topladık burada. Yerli iş dünyasının yanı sıra Arap iş dünyası birlikleri ile de görüşüyoruz. Onların da toplantılarını burada yapmasını bekliyoruz. Sezon bizim için yeni başladı. Ayrıca halen plaj imkânı yok onun yapımına da başlayacağız.”

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