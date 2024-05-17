Akşener ceza almasını talep etti: Ayşenur Arslan'a dava açıldı

Gazeteci Ayşenur Arslan, kendisine dava açıldığını söyledi.

Ayşenur Arslan, X hesabından yaptığı paylaşımda, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,'in bir yazısındaki iddialar nedeniyle kendisi hakkında dava açtığını duyurdu.

Arslan, şunları söyledi:

"Bugün postadan bir dava tebligatı çıktı. Meral Akşener bir yazımdan şikayetçi olmuş. cezalandırılmamı talep ediyor. Şaşırmadım. Yakışmış!"

DAVAYA KONU OLAN YAZI

Ayşenur Arslan, halktv.com.tr'da yaklaşık 5,5 ay önce yayınlanan bir yazısında, bir AKP'li siyasetçiyle yaptığı görüşmeyi aktarmıştı. Yazısında, siyasetçinin Akşener'e 2023 seçimleri öncesinde yaptığı ziyaretten bahsetmiş ve Akşener'in Alevi-Kürt bir Cumhurbaşkanı seçtirmeyeceğini belirttiğini aktarmıştı.

Arslan'ın yazısında yer alan diğer iddialar arasında, siyasetçinin Akşener'e seçim öncesi planlarını sorması ve Akşener'in "Abi'yle bir konuşayım bakayım" demesi de bulunuyordu. Siyasetçi, Akşener'in "Abi" olarak Tayyip Erdoğan'ı kastettiğini ve kendilerinin Erdoğan'la diğer masadakilerden daha yakın olduklarını söylediğini aktarmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem