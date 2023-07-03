Faciadan dönüldü: Mutfakta tüpü alev aldı, anne ve 4 çocuğu yaralandı

Aksaray’da müstakil evde Afganistan uyruklu ailenin mutfaklarında kullandığı tüpün hortumu bilinmeyen bir nedenden alev aldı. Anne ve 4 çocuğu el, yüz ve ayaklarından yanarak yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

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Faciadan dönüldü: Mutfakta tüpü alev aldı, anne ve 4 çocuğu yaralandı

Aksaray’da mutfak tüpü hortumunun alev alması sonucu çıkan yangında, anne ve 4 çocuğu yanarak yaralandı.

Olay, Taşpazar Mahallesi 828. Sokak’ta bulunan 2 katlı müstakil evin 1. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, müstakil evin 1. katındaki dairesinde ikamet eden Afganistan uyruklu ailenin mutfaklarında kullandığı tüpün hortumu bilinmeyen bir nedenden alev aldı. Alevler kısa sürede tüm mutfağı sararken o esnada mutfakta bulunan anne Sabza G.T. (28) ve çocukları M.K.T. (9), M. Y.T. (2), B. T. (3) ve M.T.(6) alevler içinde kaldı.

Yangında yaralanan anne 4 çocuğunu da alarak dışarıya çıkarmayı başardı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. El, yüz ve ayaklarından yanarak yaralanan anne ve çocukları Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polisin inceleme yaptığı olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

 
 

Kaynak: İHA

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