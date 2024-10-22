AKP'li İsimden Bahçeli'nin Çağrısına Destek

MHP lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında, Abdullah Öcalan ile ilgili çok konuşulacak bir çıkışa imza attı. Bahçeli'nin açıklamasına, AKP'li Miroğlu'ndan destek geldi.

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AKP'li İsimden Bahçeli'nin Çağrısına Destek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çok konuşulan Abdullah Öcalan çıkışına AKP Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Orhan Miroğlu’ndan destek geldi. Miroğlu, Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya ilişkin, "Bu çağrıyı yürekten destekliyorum" ifadelerini kullandı.

AKP'li İsimden Bahçeli'nin Çağrısına Destek - Resim : 1

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya yönelik tartışma, destekler ve tepkiler sürüyor. AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya sosyal medya hesabından destek verdi. Miroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Sayın Bahçeli’nin grupta yaptığı çağrıyı, Türkiye’ye ve kardeşliğe duyduğum inanç ve güvenin bir gereği olarak yürekten destekliyor ve bu tarihi adımı atmak suretiyle 1071’i ve sonrasını en güçlü biçimde hatırlatan sayın Devlet Bahçeli’ye şükran ve saygılarımı sunuyorum."

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Kaynak: ANKA

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