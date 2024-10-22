Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan Şahıs Tutuklandı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 12 kilo 200 gram skunk ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan şahıs ise tutuklandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Kemalpaşa ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta 12 kilo 200 gram skunk bulundu.
Gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA