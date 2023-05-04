AKP'li belediyenin 6 milyon liralık ihalesi Numan Kurtulmuş'a yakın isme gitti: Aldığı ihalelerin bedeli 1 milyar 302 milyon TL'ye ulaştı!

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’a yakınlığıyla bilinen ve oğlu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) AKP’den belediye meclis üyesi olan Hasan Topaloğlu’nun şirketi, AKP’li Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin 6 milyon 199 bin TL’lik araç ve iş makinesi kiralama ihalesini de aldı. Böylelikle Topaloğlu’nun şirketlerinin aldığı ihalelerin toplam bedeli 1 milyar 302 milyon TL’yi buldu.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre İstanbul’da Gaziosmanpaşa Belediyesi, 7 Nisan 2023 tarihinde “Kent temizliği için araç ve iş makinesi kiralama hizmet alım işi” adı altında bir ihale düzenledi.

İleri Haber'den Ersan Kınık'ın haberine göre, sadece 2 firmanın davet edildiği ihale, 6 milyon 199 bin 900 TL karşılığında Evra Group’a ait olan Teknik Katı Atık Yönetimi isimli şirkete verildi. Belediye ile şirket arasında 17 Nisan 2023 – 30 Haziran 2023 tarihleri arasını kapsayan 2,5 aylık sözleşme imzalandı.

ADRESE TESLİM İHALELERİN VAZGEÇİLMEZ YÖNTEMİ: 21/B

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen ihale, yalnızca davet edilen firmaların katılabildiği ve doğal afet, salgın hastalıklar gibi ani ve beklenmeyen durumların ortaya çıkması durumunda kullanılmasına izin verilen 21-B pazarlık usulü yöntemiyle gerçekleştirildi.

İhale kapsamında şirketten kaç adet araç kiralanacağına dair bilgilerin yer aldığı teknik şartname ise kamuoyu ile paylaşılmadı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin ihalesini alan Teknik Katı Atık Yönetimi isimli şirket ise tanıdık isme ait. Firma sahibi Hasan Topaloğlu, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un yakın dostu. 1994 – 2004 yılları arasında Pendik Belediyesi’nde Refah ve Fazilet Partisi’nden belediye meclis üyeliği yapan Topaloğlu, ayrıca Pendik Belediyesi ve İBB Belediye Meclis Üyesi Furkan Topaloğlu’nun da babası.

İBB MECLİS ÜYESİNİN BABASI

Hasan Topaloğlu’nun oğlu Furkan Topaloğlu, AKP’den İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi ve Pendik Belediye Meclisi üyesi olarak görev yapıyor. Hasan Topaloğlu’na ait Evra Group şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Furkan Topaloğlu, lise eğitimini Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Lisans eğitimini Maltepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamlayan Topaloğlu, PESİAD ve MÜSİAD’ta çeşitli görevlerde bulundu. 2019 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde ise AKP’den Pendik Belediyesi ve İBB Meclis üyeliklerine seçildi.

ALDIKLARI İHALELERİN BEDELİ 1 MİLYAR 302 MİLYON TL!

Hasan Topaloğlu’nun sahibi olduğu Evra Group’a bağlı şirketler, AKP’li belediyeler ve kamu kurumlarında toplam bedeli milyar liraları aşan yüzlerce ihale aldı.

Teknik Katı Atık Yönetimi isimli şirket toplamda 928 milyon 357 bin TL’yi bulan 87 ayrı ihale alırken, yine Evra Group’a ait bir şirket olan Cihan Temizlik İnşaat isimli şirket ise 373 milyon 970 bin lirayı bulan 30 ihale aldı.