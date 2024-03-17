AKP'li Gaziantep Belediyesi, engelli sporculara ödül vaat etti: Söz hala tutulmadı!

AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ampute Futbol Takımı'na verdiği kişi başı 100 bin lira ödül sözü tutulmadı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2023 Kasım ayı toplantısında, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Şahinbey Belediyesi Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'ndan 17 kişiye kişi başı 100 bin lira ödül verileceği vaadi verilmişti.

BirGün'den İsmail Arı'nın aktardığına göre, aradan yaklaşık 5 ay geçmesine rağmen para ödülü hâlâ ödenmemiş, bunun sebebinin ise AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu arasındaki çekişme olduğu belirtilmiş.

Şahinbey Belediye Meclisi Üyesi CHP’li Uğur Kalkan, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Şahinbey Belediyesi Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı sporcu ve teknik kadrosundan ödül verilmesi kararı alınmıştı. Bu karar yerinde ve güzel bir karardı. Şehrimizi yurtiçinde ve yurtdışında başarıyla temsil eden kulüplerin ve sporcuların desteklenmesini meclis üyesi olduğum dönemde de hep savundum. Aradan aylar geçmesine rağmen bu oyuncuların ve teknik ekiplerin ödülleri kendilerine takdim edilmedi. Konuyu araştırdığımız zaman AKP'li belediye başkanlarının kendi aralarındaki çekişmenin buraya da yansıdığı görüyoruz.

'ŞAHİN'E DE TAHMAZOĞLU'NA ÇAĞRIDA BULUNUYORUM'

Belediye başkanları kendi aralarında sorunlar yaşayabilir. Bu sorunlar başarılı sporcuların analarının ak sütü gibi helal ödülünü almasına engel olmamalı. Bu konuda hem Fatma Şahin'e hem de Mehmet Tahmazoğlu'na çağrıda bulunuyorum. Bu 17 kişinin 100'er bin liralık ödülünün bir an önce verilmesini bekliyorum. Daha önce yine aynı sporcuların Şahinbey Belediyesi'ndeki geciktirilen ödülü de Meclis toplantısında hatırlatmam üzerine çok kısa sürede oyunculara takdim edilmişti.”