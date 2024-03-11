AKP'li esnaftan Turgut Altınok'a Mansur Yavaş ayarı: 1 Nisan sabahı hezimetle karşılaşırsın

AKP’li olduğu söyleyen bir vatandaş, AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’a tepki gösterdi.

Turgut Altınok’un toplantısında söz alan, bir dönem minibüsçü olan ve şimdilerde çobanlık yaptığını belirten vatandaş, Altınok’a eleştirilerini sıraladı.

“Bugün Ankara’da Mansur Yavaş konuşuluyorsa sebebi sizlersiniz” diyen vatandaş, eleştirilerini şöyle sıraladı.

“Sayın başkanım. Ben Yenikent’ten geliyorum buraya minibüsçü esnafıyım. Orada çobanlık yapıyorum ben. Oradan gelirken bizim başkan aradı “Partililer geliyor” dedi. Ben AKP’liyim. Oradan buraya 1.5 Lira yevmiye verdik çobana. Çobana orayı bıraktım. Buraya geldim. Buranın en tahsilsiz ve kültürsüz adamı benim. Sizin anlayacağınız dilden söylüyorum. Dağdan inme diyorsunuz ya, o dağdan inme olan benim. Burada esnafa sizin anlattıklarınızdan önce, iş lazım, aş lazım, para lazım. Şimdi burada senin lehine tam sonuç çıkartmamız lazım. Bunu nasıl yapacağız? Münakaşa değil de münazara yapmamız lazım. Bugün Ankara’da Mansur Yavaş konuşuluyorsa. Mansur Yavaş’ın belediye başkanlığı konuşuluyorsa bunun sebebi, Adalet ve Kalkınma Partili bakanlar, milletvekilleri ve il başkanlarıdır. Niye diye soracak olursanız, nice bakanlarınız, nice milletvekilleriniz ve nice il başkanlarınız sözler verdi. Hiçbiri verdiği sözleri tutmadı. Minibüsçülük namına verilen sözler tutulmadı. Onun için bugün Ankara’da Mansur Yavaş’ı konuşuyoruz.”

‘SENİN LEHİNE ÇEVİRMEN LAZIM BURAYI…’

Konuşmanın bir noktasından sonra Altınok, esnafa “Toplarsan iyi olur” dedi.

Esnaf, “toparlayacağım” diyerek, “Ben senin ne anlatacağını biliyorum. Bu insanların da size ne soracağını biliyorum” cevabını verdi.

Altınok, “Senden başka bilen yok mu başkaları da konuşsun” ile esnafın sözünü yanıtladı.

Bu söz üzerine vatandaş, “Sayın başkanım senin lehine çevirmen lazım bu işi. Yoksa sana iyi, hoşsun deriz, 1 Nisan sabahı hezimetle karşılaşırsın. Onun için senin lehine çevirmen lazım burayı” ifadesini kullandı.

'SENİ 20 DAKİKA DİNLEYEMEYİZ Kİ...'

Derdini ve yaşadığı sıkıntıları samimi bir dille ifade eden yurttaşa, "Seni 20 dakika dinleyemeyiz ki..." denildi.

Ardından salondaki kişiler vatandaşı susturmaya çalıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem