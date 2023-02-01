AKP'li eski ABB Belediye Başkanı Onur Tuna'dan Melih Gökçek'e sert sözler: Allah'a havale ediyorum

Melih Gökçek'in Ankapark'la ilgili iddialarıyla ilgili konuşan eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Tuna, "Melih Gökçek bazı şeyleri hatırlamıyor veya yanlış hatırlıyor, yaşı hayli ilerledi. Ben Melih Gökçek'i Allah'a havale ediyorum" dedi.

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AKP'li eski ABB Belediye Başkanı Onur Tuna'dan Melih Gökçek'e sert sözler: Allah'a havale ediyorum

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tuna, Redaktör Haber Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Gökdemir, Kanal5 Ankara Temsilcisi Aydın Tufan ve Medya Ankara Genel Yayın Yönetmeni Bayram Polat'ın yaptığı Ankara Meydanı programına telefonla bağlandı. Tuna, Ankapark konusuna ilişkin soruları cevapladı.

SİYASİ BIRAKTI MI?

"Siyaseti bıraktı" iddialarıyla ilgili konuşan Tuna "Siyasetin bir kapısı vardır. Çıkış yoktur. Önümüzde seçimler var. Cumhurbaşkanımıza destek olmak için sahada olacağız. Mart ayında Ankara Üniversitesinde ki kamu görevimden istifa edeceğim" dedi. Tuna, "Milletvekili adaylığı için mi istifa edeceksiniz?" sorusuna ise "AK partiye destek vermek için istifa edeceğim. AK Parti'nin görev vermesi halinde her türlü göreve hazırım" diye cevap verdi.

"BAZI ŞEYLERİ HATIRLAMIYOR VEYA YANLIŞ HATIRLIYOR"

Ankapark'la ilgili bir soruya da yanıt veren "Bu konuda çok konuşmak istemiyorum, Melih Gökçek bazı şeyleri hatırlamıyor veya yanlış hatırlıyor yaşı hayli ilerledi, Allah ömür versin" dedi.

"ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

"Sayın Mansur Yavaş gazetecilere Ankapark'ı gezdirdi, yıkık ve harabe bir hali vardı. Siz nasıl devraldınız, siz nasıl devrettiniz? AK Parti teşkilatlarının üzerine en çok Ankapark üzerinden geliniyor. Siz hem Tayyip Erdoğan'a destek olmak için istifa edeceğim diyorsunuz hem de Ankapark gibi bir konuda konuşmuyorsunuz?" sorusuna da cevap veren Tuna, şunları söyledi:

"Açılışının Cumhurbaşkanımızın iştirakiyle gerçekleştirdik, benden önce 10 yıllığına tahsisliydi, ticaret yapılacak durumda değildi, bizim zamanımızda 29 yıllığına çıkartıldı. Melih beyle ilgili konuşmak istemiyorum. Ben Melih Gökçek'i Allah'a havale ediyorum. Bu konuyla ilgili Melih gökçek bazı şeyleri yanlış hatırlıyor. Açılışını Cumhurbaşkanımız yaptı, faaliyetine işletmeci başladı, benden sonraki süreçte hukuki olarak ne oldu bitti bilmiyorum. Kamuoyunun önünde gerçekleşiyor. kiracı tahliye etmedi, tahliye süreci yargıya taşındı, kiracımı haklı değil mi, yargı kiracıyı tahliye kararı vermiş, olabilir. kiracı niye tahliye etmedi bilmiyorum. Büyükşehir kirasını alamadığı için tahliyesini istemiş ben bilmiyorum."

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