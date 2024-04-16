AKP'li Ahmet Çamlı'dan Ahmet Hakan'a sinkaflı sözler: Elimizde büyüyen gevşek, Aydın Doğan'ın miçosu

Ahmet Hamdi Çamlı, Ahmet Hakan'ı sert sözlerle eleştirdi.

Bir dönem Necmettin Erbakan'ın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şoförlüğünü yapan, 26. ve 27 dönem AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, dün akit TV'de bir programa konuk oldu.

Yerel seçimle ilgili değerlendirmelerde bulunan Ahmet Hamdi Çamlı, gazeteci Ahmet Hakan'ı hedef aldı.

Çamlı, Ahmet Hakan için "Aydın Doğan'ın miçosu, terbiyesiz. Sen kiralıksın" dedi.

Ahmet Hamdi Çamlı'nın sözleri şöyle:

“Elimizde büyüyen gevşek, Aydın Doğan'ın miçosu, terbiyesiz. Sen kiralıksın. Ben çıkarttım seni, sen adam oldun.”

AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı'dan Ahmet Hakan'a sinkaflı sözler: Elimizde büyüyen gevşek, Aydın Doğan'ın miçosuhttps://t.co/0JjtZcNtBx pic.twitter.com/eYh2iZ99H9 — Gerçek Gündem (@gercekgundem) April 16, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem