AKP 600 oyu bulunan Washington’da iki ayrı bina satın aldı: 11 milyon dolar ödendi!

AKP’nin ABD Temsilciliği Washington’da toplam 11 milyon dolara iki ayrı bina satın aldı. İYİ Partili Çömez “İktidarın emlakçılık ilgisi nereden geliyor” diye sordu.

AKP 600 oyu bulunan Washington’da iki ayrı bina satın aldı: 11 milyon dolar ödendi!

Tasarruf yine lafta kaldı; AKP, ABD’de açtığı temsilcilik için Washington’da 2 ayrı bina satın aldı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, bu iki binaya alım satımla birlikte 11 milyon dolar civarında para ödendiğini söyledi.

SÖZCÜ TV’de İpek Özbey’in Nokta Atışı programında konuşan Turhan Çömez, daha önce de gazeteci Yılmaz Polat’ın gündeme getirdiği Washington’daki AKP binalarına ilişkin bilgi verirken “İktidarın emlakçılık ilgisi nereden geliyor diye merak ettim” dedi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın aktardığına göre; aynı iddiaları Meclis’te de dile getiren Çömez şunları söyledi:

"Washington’da AKP kendi adına satın alınan binalardan ilki için 4 milyon 55 bin dolar ödedi. Bu bina küçük gelmiş ki bu yıl bir tane daha aldılar. Eskiden Fransız Büyükelçiliğiydi. Birinci Dünya Savaşı’nda stratejik bir merkez olarak kullanılmış tarihi bir bina. Bir özelliği daha var, Beyaz Saray’a yakın. ‘Saray’ deyince arkadaşların yüreği kabarıyor, dayanamıyorlar. Ne kadar ödemişler biliyor musunuz? Tam 6 milyon 94 bin 650 dolar.

AKP’YE 600 KİŞİ OY VERDİ

AKP’nin Washington temsilciliği olarak uygun gördüğü bu iki binaya alım satımla birlikte 11 milyon civarında para ödenmiş, 350 milyon liradan bahsediyorum. Peki, Washington’da kaç seçmen var? 6 bin. AKP ne kadar oy almış? 600... 600 oy için harcadığı paraya bakın. 5 milyon lira civarında bunun bir vergisi de var ve şu anda inanılmaz bir restorasyon yapıyorlar, korkunç para harcıyorlar.

Bu binayı AKP buradan gidip satın mı aldı, hayır. Bunun emlak komisyonculuğunu Türkiye’nin lobi ve hukuk işlerini takip etmekten sorumlu firma yaptı. Sizin vergilerinizden 1.5 milyon doları cebine boca ettiğimiz Washington’daki firma satın aldı. Sözüm ona devletin resmi kurumlarıyla anlaşmalı olan bu firma gitti AKP’nin emlak komisyonculuğunu yaptı. Para transferleri nasıl yapıldı, binalar nasıl alındı, görüşmeler nasıl yapıldı, tapu kayıtlarını, hepsini vermeye hazırım."

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