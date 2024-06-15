AKOM hava durumunu paylaştı, İstanbulluları sevindirecek haberi verdi!

İstanbul, hava sıcaklığının 8-10 derece birden düşmesiyle başlayan rüzgarlı ve yağışlı bir günün ardından güneşli bir güne uyandı.

İBB'ye bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), "Önümüzdeki hafta boyunca az bulutlu ve açık bir gökyüzünün hakim olacağı ve sıcaklıkların 28-31°C aralığında seyredeceği tahmin edilmektedir" açıklamasını yaptı.

"MEVSİM NORMALLERİNE DÖNECEK"

AKOM'dan bu sabah yapılan açıklamada ise güne 21°C civarında seyreden hava sıcaklıkları ile birlikte az bulutlu ve açık bir gökyüzü ile başlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Gün boyunca benzer hava koşullarının etkili olması beklenirken, sıcaklıkların öğle saatlerinde 27°C civarında seyredeği tahmin edilmektedir. Önümüzdeki hafta boyunca az bulutlu ve açık bir gökyüzünün hakim olacağı ve sıcaklıkların 28-31°C aralığında seyredeceği tahmin edilmektedir. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 28 Haziran'a kadar mevsim normalleri civarı ila 2-5°C üzerinde seyretmesi beklenmektedir" denildi.

Kaynak: Gerçek Gündem