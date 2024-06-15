AKOM hava durumunu paylaştı, İstanbulluları sevindirecek haberi verdi!

İBB'ye bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için hava durumu tahminini paylaştı. AKOM'dan yapılan açıklamada, "Sıcaklık mevsim normallerine dönecek" denildi.

Son Güncelleme:
AKOM hava durumunu paylaştı, İstanbulluları sevindirecek haberi verdi!

İstanbul, hava sıcaklığının 8-10 derece birden düşmesiyle başlayan rüzgarlı ve yağışlı bir günün ardından güneşli bir güne uyandı.

İBB'ye bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), "Önümüzdeki hafta boyunca az bulutlu ve açık bir gökyüzünün hakim olacağı ve sıcaklıkların 28-31°C aralığında seyredeceği tahmin edilmektedir" açıklamasını yaptı.

"MEVSİM NORMALLERİNE DÖNECEK"

AKOM'dan bu sabah yapılan açıklamada ise güne 21°C civarında seyreden hava sıcaklıkları ile birlikte az bulutlu ve açık bir gökyüzü ile başlandığı belirtildi.

AKOM hava durumunu paylaştı, İstanbulluları sevindirecek haberi verdi! - Resim : 1

Açıklamada, "Gün boyunca benzer hava koşullarının etkili olması beklenirken, sıcaklıkların öğle saatlerinde 27°C civarında seyredeği tahmin edilmektedir. Önümüzdeki hafta boyunca az bulutlu ve açık bir gökyüzünün hakim olacağı ve sıcaklıkların 28-31°C aralığında seyredeceği tahmin edilmektedir. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 28 Haziran'a kadar mevsim normalleri civarı ila 2-5°C üzerinde seyretmesi beklenmektedir" denildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
İstanbul Hava Durumu AKOM
Son Güncelleme:
Lezzetli bir sarma pişirmek için mutlaka tencerenin dibine 1 bardak eklenmeliymiş Lezzetli bir sarma pişirmek için mutlaka tencerenin dibine 1 bardak eklenmeliymiş
Polisin evinden silah ve altın çaldılar, başka şehirde yakalandılar Polisin evinden silah ve altın çaldılar, başka şehirde yakalandılar
Kerem Bürsin ve Melis Sezen'den flaş haber... Resmen ikili başladı Kerem Bürsin ve Melis Sezen'den flaş haber... Resmen ikili başladı
Zamdan kurtuluş yok: Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışına çıkış harcı açıklaması Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışına çıkış harcı açıklaması
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası açıkladı: 1 dolar, 15 gün sonra ne kadar olacak? 1 dolar, 15 gün sonra ne kadar olacak?
Yeni vergi paketinde ayrıntılar netleşti: Bu meslekleri yapanlardan peşin vergi alınacak Bu meslekleri yapanlardan peşin vergi alınacak
Dilan Polat'ın kardeşi tahliyeden sonra ilk kez görüntülendi Dilan Polat'ın kardeşi tahliyeden sonra ilk kez görüntülendi
Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda kente sağanak uyarısı Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda kente sağanak uyarısı
Eşi darbe girişiminde öldürülmüştü: Nihal Olçok’tan Devlet Bahçeli’ye dikkat çeken çağrı Nihal Olçok’tan Bahçeli’ye dikkat çeken çağrı