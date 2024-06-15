Polisin evinden silah ve altın çaldılar, başka şehirde yakalandılar

Isparta'da bir polisin evinden silah ve altın çalan iki kişi Ankara'da yakalandı.

Son Güncelleme:
Polisin evinden silah ve altın çaldılar, başka şehirde yakalandılar

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bir polisin evinden silah ve altın çaldığı öne sürülen 2 zanlı Ankara'da gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yazla Mahallesi'nde bir polis memuruna ait evden silah ve 70 bin lira değerinde altın çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin Ankara'dan Isparta'nın Eğirdir ilçesine gelen C.Y (17), ile Ç.U (27) olduğunu tespit etti.

Ankara'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılar, Eğirdir'e getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüphelilerin hırsızlık yaptıkları evin avlusuna girmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Isparta Hırsızlık Polis
Son Güncelleme:
Etkisi inanılmaz. Yoğurtla karıştırılıp yenilirse hafızayı uçuşa geçiren baharat Etkisi inanılmaz. Yoğurtla karıştırılıp yenilirse hafızayı uçuşa geçiren baharat
Yeni keşfedildi şimdi herkes evinde yapıyor. Vantilatörü klimaya çeviren yöntem Yeni keşfedildi şimdi herkes evinde yapıyor. Vantilatörü klimaya çeviren yöntem
Zamdan kurtuluş yok: Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışına çıkış harcı açıklaması Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışına çıkış harcı açıklaması
Kurban keserken yaralananlar için acil tıp uzmanından uyarı: Sakın bunu yapmayın! Kurban keserken yaralananlar için acil tıp uzmanından uyarı: Sakın bunu yapmayın!
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası açıkladı: 1 dolar, 15 gün sonra ne kadar olacak? 1 dolar, 15 gün sonra ne kadar olacak?
Yeni vergi paketinde ayrıntılar netleşti: Bu meslekleri yapanlardan peşin vergi alınacak Bu meslekleri yapanlardan peşin vergi alınacak
Dilan Polat'ın kardeşi tahliyeden sonra ilk kez görüntülendi Dilan Polat'ın kardeşi tahliyeden sonra ilk kez görüntülendi
Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda kente sağanak uyarısı Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda kente sağanak uyarısı
Eşi darbe girişiminde öldürülmüştü: Nihal Olçok’tan Devlet Bahçeli’ye dikkat çeken çağrı Nihal Olçok’tan Bahçeli’ye dikkat çeken çağrı