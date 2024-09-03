AJet'in 11 Saatlik Rötarına Yolculardan Tepki

Türk Hava Yolları’na (THY) bağlı Anadolujet'in THY’den koparılarak AJet'e dönüştürülmesiyle uçuşlarını sürdüren şirket, sık sık rötarlarla gündeme geliyor. Son olarak İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’nda İstanbul-Rize arası sefer yapacak olan AJET 11 saat rötar yaptı.

Artı Gerçek'ten Müzeyyen Yüce'nin haberine göre 2 Eylül Pazartesi saat 11:00’da yapılacak olan uçuş defalarca ertelendi, yolcular 17:30’da aynı yöne yapılacak sefere aktarıldı. Ancak İstanbul- Rize arası yapılacak bu uçuşun da ‘teknik bir arıza’ nedeniyle rötarlı kalkacağı, tahmini kalkış saatinin ise 22:00 olacağı kaydedildi.

12 saat havaalanında bekleyen yolcular, gün boyu süren rötarlara tepki gösterdi. Karşılarında bir muhatap olmadığını, kendilerine net bir açıklama yapılmasını isteyen yolcular, AJet’in rötarını ıslıklar ve alkışlarla protesto etti.