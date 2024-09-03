Yatağında Uyurken Bacaklarından Vuruldu!

Adana'da bir kişi yatağında uyuduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Bacaklarından yaralanan İbrahim Budan, hastaneye kaldırıldı.

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Yatağında Uyurken Bacaklarından Vuruldu!

Adana'da yatağında uyuduğu sırada eve giren kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancalı saldırıya uğrayan İbrahim Budan, bacaklarından yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Yatağında uyuyan İbrahim Budan, iddiaya göre açık bahçe kapısından gizlice eve giren kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Budan'ı bacaklarından vuran saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Budan, tedaviye alındı.

Saldırganı yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA

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